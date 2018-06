Nova York proíbe automóveis no Central Park

Os automóveis já não podem circular pelo Central Park de Nova York desde a tarde desta terça-feira: a cidade busca priorizar "a segurança e a saúde" de pedestres, ciclistas, corredores e patinadores.

Apesar de o tráfego já estar proibido no norte do emblemático parque de Manhattan, visitado anualmente por 42 milhões de pessoas e que fará 160 anos em 2019, os carros ainda podiam circular por três ruas pavimentadas do sul.

"Durante mais de um século, convertemos partes do parque mais icônico do mundo em uma autopista. Mas a partir desta noite, o retomaremos para sempre", declarou o prefeito Bill de Blasio.

De Blasio participará de um passeio de bicicleta pelo parque após o último carro atravessar o Central Park, às 19H00 (20H00 Brasília).

"Estamos dando prioridade à segurança e à saúde de milhões de pessoas que vão em massa ao Central Park. Uma saudação especial esta noite aos militantes, pedestres, ciclistas e amantes do Parque que lutaram durante décadas para obter esta mudança que não tem preço", declarou o prefeito.