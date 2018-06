Comunicado do Business Wire :22nd Century Group, Inc.

22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), uma empresa de biotecnologia de plantas que é líder em redução de danos do tabaco e tabaco de nicotina muito baixa, anunciou hoje que a empresa tem licença exclusiva da North Carolina State University (NCSU) várias linhas de plantas de tabaco burley e flue-cured que crescem com níveis muito baixos de nicotina. Essas novas plantas não contêm material genético estrangeiro (não GMO) e complementarão as tecnologias de usinas de nicotina muito baixa existentes no século XXI. As novas linhas de plantas de tabaco de nicotina muito baixa e não GMO são imediata e comercialmente viáveis, pois são o resultado de múltiplas gerações de plantações que produziram linhas de plantio estáveis e reprodutivas de plantas de tabaco de baixa nicotina e tabaco.

O acréscimo dessas variedades de tabaco não GMO representa um avanço significativo para a próxima geração de tecnologia de tabaco do século XXI. As novas variedades de plantas de nicotina muito baixa da empresa fornecerão opções para a 22nd Century e para potenciais licenciados cumprirem mais prontamente o plano da FDA de reduzir drasticamente a nicotina em todos os cigarros combustíveis vendidos nos Estados Unidos. A natureza não GMO dessas variedades de tabaco também facilitará a venda do tabaco VLN? proprietário da 22nd Century em alguns países estrangeiros, onde o uso de culturas geneticamente modificadas é restrito.

"Os resultados dessa transação com nosso parceiro de pesquisa, a NCSU, aumentam significativamente o já impressionante portfólio de propriedade intelectual da 22nd Century. É importante ressaltar que nossas novas plantas e sua genética proporcionam à Empresa uma excelente base molecular para melhores características de sabor e melhor desempenho agronômico", explicou o Dr. Juan Tamburrino, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa.

"Esta licença exclusiva da NCSU confere à 22nd Century uma vantagem estratégica e competitiva substancial", explicou Henry Sicignano, III, presidente e diretor executivo da 22nd Century Group. "Uma vez que aproximadamente 90% do tabaco nos cigarros é uma mistura de variedades flue-cured e burley, agora temos a capacidade de fornecer misturas de tabaco de nicotina muito baixa a parceiros potenciais nos EUA e em todo o mundo".

Sobre a 22nd Century Group, Inc.

A 22nd Century é uma empresa de biotecnologia vegetal focada em tecnologia que permite aumentar ou diminuir o nível de nicotina em plantas de tabaco e o nível de canabinóides em plantas de cânhamo/cannabis por meio de engenharia genética e melhoramento de plantas. A principal missão da empresa no tabaco é reduzir os danos causados pelo fumo. A principal missão da empresa em cânhamo/cannabis é desenvolver variedades proprietárias de cânhamo para novos medicamentos importantes e culturas agrícolas. Visite www.xxiicentury.come www.botanicalgenetics.com para obter mais informações.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas: Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas, incluindo todas as declarações que não são declarações de fatos históricos sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da 22nd Century Group, Inc., seus diretores ou seus representantes com relação ao conteúdo deste comunicado à imprensa, incluindo, mas não se limitando às nossas expectativas futuras de receita. As palavras "pode", "iria", "irá", "espera", "estima", "antecipa", "acredita", "pretende" e expressões similares e suas variações pretendem identificar declarações prospectivas. Não podemos garantir resultados futuros, níveis de atividade ou desempenho. Você não deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. Estas declarações preventivas devem ser consideradas com quaisquer declarações prospectivas escritas ou orais que possamos emitir no futuro. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, incluindo as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, não pretendemos atualizar nenhuma das declarações prospectivas para adequar essas declarações para refletir os resultados reais, eventos ou circunstâncias posteriores, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Você deve analisar e considerar cuidadosamente as diversas divulgações feitas por nós em nosso relatório anual no Formulário 10-K referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, arquivado em 7 de março de 2018, incluindo a seção intitulada "Fatores de Risco" e nossos outros relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que tentam informar as partes interessadas sobre os riscos e fatores que podem afetar nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, nossos resultados reais podem variar substancialmente daqueles esperados ou projetados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180626006612/pt/

22nd Century Group James Vail, 716-270-1523 Diretor de comunicações jvail@xxiicentury.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.