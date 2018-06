Wall Street sobe impulsionada por alta do petróleo

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira, quando a demanda por ações ligadas ao petróleo superou o temor do mercado com as tensões comerciais internacionais.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,12%, a 24.283,11 unidades, o tecnológico Nasdaq 0,39%, a 7.561,63, e o S&P; 500 ganhou 0,22%, a 2.723,06 unidades.

A bolsa disparou quando um funcionário dos Estados Unidos pediu para todos os países não comprarem petróleo iraniano a partir de 4 de novembro.

Com essa ameaça à oferta mundial, o petróleo teve forte alta, que geraram lucros para as petroleiras: Chevron e ExxonMobil, por exemplo, ganharam respectivamente 1,26% e 1,13%.

A sessão também foi animada pelas ações da General Electric, que subiram 7,92% após o anúncio de novas medidas de restruturação, cujo objetivo final é se concentrar apenas em aeronáutica, eletricidade e energias renováveis.

O mercado da dívida ficou praticamente estável: o rendimento dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos era de 2,879%, contra 2,880% de segunda-feira, e o dos papéis a 30 anos era de 3,026%, contra 3,024% da véspera.