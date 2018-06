Mumbai multa McDonald's e Starbucks por usar plástico descartável

McDonald's, Starbucks e Burger King estão entre a centena de empresas multadas por não respeitarem uma proibição recente de usar plásticos descartáveis em Mumbai, anunciou nesta terça-feira (26) a prefeitura da capital econômica da Índia.

As novas regras, em vigor desde sábado em todo o estado de Maharashtra, cuja capital é Mumbai, proíbem os elementos de plástico de uso único, como sacolas, talheres, copos e garrafas abaixo de certa capacidade.

Empresas e pessoas podem ser multados em 5.000 rúpias (63 euros) por uma primeira infração, e até 25.000 rúpias (314 euros) em caso de reincidência.

Cerca de 250 funcionários municipais em uniforme azul, apelidados "comandos antiplástico", inspecionaram um grande número de restaurantes e comércios desta cidade de 20 milhões de habitantes desde a entrada em vigor da medida, anunciada há três meses.

A responsável municipal encarregada da proibição do plástico, Nidhi Chudhari, informou que seus serviços emitiram sanções em um valor total de 660.000 rúpias (8.300 euros) a 132 estabelecimentos nos três primeiros dias.

"Todos foram multados por utilizar canudos de plástico proibidos e talheres descartáveis, etc", disse à AFP.

A Starbucks Índia indicou, através de um porta-voz, que acata as leis locais em todos os seus mercados e que está comprometida com a "sustentabilidade ambiental".

A franquia do McDonald's em Mumbai, Hardcastle Restaurants, declarou "ter efetuado com sucesso a transição do plástico para alternativas biodegradáveis e que respeitam o meio ambiente", como os talheres de madeira.

As autoridades esperam que esta medida permita limpar as ruas e praias de Mumbai das montanhas de lixo plástico que as cobrem, como acontece em quase todas as cidades do país.

A maioria dos 29 estados da Índia têm uma proibição total ou parcial do plástico descartável, mas a lei raramente é aplicada.