PIB da Argentina cai 0,9% em abril em relação ao mesmo mês de 2017

A atividade econômica da Argentina recuou 0,9% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado - sua primeira queda em 13 meses, informou nesta terça-feira (26) o estatal Instituto de Estatísticas Indec.

Entre janeiro e abril, o crescimento acumula 2,4% em relação ao mesmo período de 2017.

A queda de abril (-2,7% ante março) reflete os efeitos da crise cambial - que levou o governo a acordar um auxílio financeiro de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional.

O governo tinha programado no orçamento um crescimento anual de 3,5%, mas após o acordo com o FMI estabeleceu uma nova projeção de crescimento, entre 0,4% e 1,4%, de acordo com o ministro da Fazenda, Nicolás Dujovne.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina aumentou 2,8% em 2017.