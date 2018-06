Recifes do Belize saem da lista de Patrimônio da Humanidade em Perigo

A barreira de coral do Belize, a segunda maior do mundo, saiu nesta terça-feira da lista de Patrimônio Mundial em perigo, na qual esteve por quase uma década, anunciou a Unesco durante sua reunião anual no Bahrein.

"Parabéns ao Belize por essa grande conquista", disse a presidente do Comitê de Patrimônio da Unesco Sheikha Haya Rashed Al Khalifa após a decisão, muito aplaudida na sala.

Submersa nas cristalinas águas turquesa do Caribe, a barreira de coral, um dos maiores ecossistemas marinhos do Atlântico, foi ameaçada pela exploração de petróleo em águas profundas.