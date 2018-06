Comunicado do Business Wire :PEI-Genesis

PEI-Genesis, líder mundial em projetos e conjuntos de soluções de conectores e cabos de engenharia personalizados, expandiu sua atuação no mercado indiano, nomeando Manesh Pratap Singh como Gerente Nacional na Índia, que foi anunciado hoje por Jane Fishetti, Gerente Geral de Distribuição e Vendas Internacionais.

"Temos vendido ao mercado da Índia durante muitos anos através da Jost Engineering, mas trazer Manesh à empresa mostra claramente nosso compromisso com o mercado indiano," disse Fishetti. "Nosso próximo passo é formar uma equipe de vendas e profissionais de engenharia para dar suporte a nossos clientes novos e existentes neste próspero mercado."

Singh, baseado em Nova Delhi, tem mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento de negócios e liderança em vendas na Índia e Sul da Ásia. Ele trabalhou em posições de liderança, atuando como Gerente Nacional na Nortel DASA, Diretor de Desenvolvimento Comercial na empresa TataGroup bem como Diretor de Vendas e Marketing na AEG Power Solutions.

"O mercado da Índia continua a ser foco do crescimento de empresas de todo o mundo", disse Singh. "Minha meta é trazer o conjunto exclusivo de valores e experiências da PEI-Genesis ao mercado, principalmente aos setores aerospacial, defesa, satélites, ferrovias e industrial. Este movimento contribui para o programa 'Feito na Índia' do governo indiano ao expandir as operações da PEI-Genesis em toda a região."

"Ter uma presença física na Índia é um movimento estratégico consistente", disse Steven Fisher, Presidente e Diretor Executivo da PEI-Genesis. "Estamos muito felizes em dar as boas vindas a Manesh à família PEI, que tem uma presença física na Índia, uma das economias de mais rápido crescimento no mundo."

"Sabemos que nosso foco em serviços e nossa experiência técnica será bem vinda e apreciada por nossos clientes na Índia", disse Fishetti.

Sobre a PEI-Genesis

A PEI-Genesis é uma das montadoras de conjuntos de cabos e conectores de precisão de maior crescimento no mundo. A partir do grande inventário internacional de componentes de conectores, ela desenvolveu soluções de engenharia que dão suporte aos setores militar, industrial, médico, aeroespacial, transporte e energia a nível mundial. Com sede em Philadelphia, PA, a PEI-Genesis tem instalações de produção em South Bend, IN; Chandler, AZ; Nogales, México; Southampton, Reino Unido; e Zhuhai, China bem como escritórios de vendas nas Américas, Europa e Ásia. Mais informação pode ser encontrada em www.peigenesis.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180626006142/pt/

PEI-Genesis Jenna Hinkle, 215-737-1151 Jenna.Hinkle@peigenesis.com ou Debbie Albert, 215-283-6006 debbie@albertcommunications.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.