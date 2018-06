O governo líbio de unidade nacional (GNA), reconhecido pela comunidade internacional, solicitou nesta terça-feira ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a bloquear "qualquer tentativa de venda ilegal de petróleo" por parte da autoridade rival, que controla o leste do país.

"Entregar os terminais petrolíferos a uma entidade que não é legítima não faz mais do que exacerbar as tensões (...) prejudicar o processo de entendimento e incitar a discórdia e a divisão", acrescentou em um comunicado o GNA.

Na segunda-feira, o marechal Jalifa Haftar, homem-forte da região, anunciou que todas as instalações sob o controle de suas forças seriam entregues à companhia petrolífera do governo paralelo instalado no leste da Líbia.

Essa ação, ressaltou o GNA, "mina todos os esforços internacionais e nacionais dos últimos anos para o retorno à estabilidade".