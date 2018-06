Comunicado do Business Wire :SM Optics

SM Optics, centro de competência em redes óticas e geradora de P&D;, após o lançamento disruptivo da solução micro OTN em 2017, introduzindo uma inovação de protocolo na estrutura OTN, lança outro bloco em sua visão de micro-nós, oferecendo uma nova solução WDM ROADM que combina a flexibilidade de uma plataforma desagregada com a rentabilidade da arquitetura sem WSS.

O sistema em linha aberta LIGHTMODE LM-1 micro ROADM é um bloco funcional WDM desagregado, oferecendo em uma única unidade de rack, uma ROADM multigraduada. Com base em um perfil ordenável, pode expandir facilmente para cobrir qualquer aumento de capacidade e alta rentabilidade com qualquer configuração, bem como suportar qualquer taxa lambda de capacidade, uma vez que opera em um multiplexador ótico sem grade e sem filtro.

A solução central SDN, integrando o controlador ótico de domínio de rede HomeLight®, que incorpora as capacidades de cálculo de rota e perfil de rede, permite a fácil orquestração de qualquer rede, independente de sua complexidade. A SM Optics com seu controlador HomeLight® é parte da interoperabilidade OIF SDN Transport API (T-API) de vários provedores em conjunto com o ONF

"Bem compacto, extremamente versátil e rentável é o que nossos clientes nos solicitam a fim de atualizar suas redes de transporte", disse Stefano Schiavoni Gerente Geral de Vendas na SM Optics, acrescentando "Com a introdução deste sistema em linha aberta, oferecemos um sistema com capacidades de ROADM em uma fração das tradicionais soluções verticalmente integradas.

"Com o lançamento do LM-1 micro ROADM, temos agora três blocos construtivos para a nova arquitetura flexível de rede metro, baseada no que podemos chamar de 'plataformas desagregadas de baixa entropia'", disse Giorgio Cazzaniga, Diretor da Linha de Produtos na SM Optics

