Polícia retira migrantes que ocupavam universidade na França

Policiais retiraram nesta terça-feira cerca de 200 migrantes que ocupavam há cinco mees um dos prédios da Universidade Paris-8 em Saint-Denis, subúrbio da zona norte da capital francesa.

Depois de breves choques, as forças de segurança usaram gáss lacrimogêneo para romper a corrente humana improvisada por 70 pessoas que tentavam impedir que os migrantes fossem retirados do lugar.

No total, foram retirados 194 migrantes, que serão levados para um ginásio da região, onde as autoridades examinarão sua situação.

Estes migrantes sem documentos, originários do oeste da África e também do Sudão e da Eritreia, dormiam ao ar livre no campus até que ativistas ofereceram, em função do inverno, acomodações dentro da universidade.