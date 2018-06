A lei que organiza a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) foi promulgada nesta terça-feira (26), após meses de acalorados debates - anunciou o presidente do Parlamento britânico, para alegria dos deputados conservadores.

Esta manhã, a rainha Elizabeth II assinou o texto, apresentado em julho de 2017 pelo governo conservador de Theresa May e adotado na semana passada pelo Parlamento britânico. O "consentimento real" é a última etapa do procedimento legislativo no Reino Unido.