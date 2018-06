Caminhonete avança contra redação de jornal em Amsterdã

A polícia holandesa investigava nesta terça-feira as circunstâncias que levaram uma caminhonete a avançar deliberadamente contra a redação do De Telegraaf, um dos principais jornais do país.

O choque provocou um incêndio, mas não deixou feridos.

"Às 4h00 uma caminhonete avançou contra a fachada de uma editora em Basisweg", Amsterdã", afirmou a polícia no Twitter.

O edifício abriga a principal redação do De Telegraaf, um tabloide de grande tiragem.

A polícia afirmou que o ato foi intencional. O motorista escapou e a polícia ainda procura o suspeito.

O veículo pegou fogo após o impacto.

"Não vamos nos deixar intimidar", disse o chefe de redação do jornal, Paul Jansen, que não conhece os motivos do ataque.