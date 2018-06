Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, na International Supercomputing Conference (ISC) em Frankfurt, a Lenovo Data Center Group(HKSE: 992) (ADR: LNVGY) manteve seu impulso global, tornando-se a maior fornecedora de supercomputadores TOP500 do mundo, conforme medido pelo número de sistemas classificados na lista TOP500. 117 dos 500 supercomputadores mais poderosos incluídos na lista TOP500 são instalações Lenovo, indicando que quase um entre quatro sistemas (23,4%) da prestigiosa lista é uma solução Lenovo.

"No ano passado, definimos uma meta para sermos a maior provedora de sistemas de computação TOP500 até 2020. Alcançamos esta meta dois anos antes do nosso plano original", disse Kirk Skaugen, presidente da Lenovo Data Center Group. "Esta distinção é um testemunho do nosso compromisso de priorizar a satisfação do cliente, entregar inovação e desempenho de ponta e ser a parceira de centro de dados mais confiável do mundo. Somos motivados todos os dias pelos cientistas e sua pesquisa revolucionária e trabalhamos juntos para resolver os maiores desafios da humanidade."

A base de clientes de computação de alto desempenho é tão diversificada quanto ampla, com 17 das 25 principais universidades e instituições de pesquisa do mundo atualmente energizando suas pesquisas com as abrangentes soluções HCP e AI da Lenovo. A Lenovo, com sede dupla em Morrisville, NC, EUA e Pequim, China, habilita pesquisa de ponta em mais de 160 países do mundo e em muitos campos, incluindo pesquisa sobre câncer e cérebro, astrofísica, ciência climática, química, biologia, inteligência artificial, automotiva e aeronáutica, entre outros.

Esses são alguns exemplos dos inovadores designs do sistema de supercomputadores da Lenovo e da pesquisa que eles habilitam:

-- ITÁLIA: CINECA - O maior centro de computação da Itália. O supercomputador Marconi está entre os mais rápidos supercomputadores com eficiência energética. Projetos de pesquisa vão desde a medicina de precisão até aos automóveis autônomos.

-- CANADÁ: SciNet - Sede do Niagara, o mais poderoso supercomputador do Canadá. Primeiro do seu tipo a alavançar uma topologia de libélula. Os pesquisadores têm acesso a três petaflops de potência de processamento da Lenovo para ajudá-los a entender o efeito da mudança climática sobre a circulação oceânica.

-- ALEMANHA: Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) - Centro de supercomputação em Munique, Alemanha. As tecnologia de resfriamento da água quente Direct to Node da Lenovo reduziram o consumo de energia na unidade em 40%. Os cientistas fazem simulações de tsunamis e terremotos para melhor prever desastres naturais futuros.

-- ESPANHA: Barcelona Supercomputing Center - O maior supercomputador da Espanha. Eleito "O centro de dados mais bonito do mundo" pelo DatacenterDynamics. Os cientistas estão usando modelos de inteligência artificial para melhorar a detecção de doenças retinianas.

-- CHINA: Peking University - O primeiro supercomputador da China a usar a tecnologia de resfriamento de água quente Direct Node, da Lenovo. Os cientistas estão usando os sistemas Lenovo para conduzir pesquisa genética e da ciência da vida líder mundial.

-- ÍNDIA: The Liquid Propulsion System Centre (LPSC) - Centro de pesquisa e desenvolvimento funcionando na Indian Space Research Organization. Usando a tecnologia de resfriamento de água quente Direct Node, da Lenovo para desenvolver tecnologias 'earth-to-orbit' de próxima geração.

-- DINAMARCA: VESTAS - O maior supercomputador da Dinamarca. Vencedor do concurso "Escolha do leitor do melhor uso de analítica de dados de alto desempenho" (Reader's Choice for Best Use of High Performance Data Analytics), da HPCwire. A Vestas está trabalhando para tornar a produção de energia eólica ainda mais eficiente, coletando e analisando dados para ajudar os clientes a escolher os melhores sítios para as instalações de energia eólica.

"A Lenovo tem uma importante capacidade industrial para oferecer inovações profundas e uma abordagem abrangente para executar em larga escala e com o melhor desempenho, trabalhando com nossos clientes para projetar sistemas de supercomputação que atendam suas necessidades em termos de design e potência de computação", disse Madhu Matta, vice-presidente e gerente geral de HPC e AI na Lenovo Data Center Group. "Essa atitude de flexibilidade e de colocar o cliente em primeiro lugar nos posiciona bem para o crescimento futuro nos mercados de inteligência artificial e computação de alto desempenho."

Para habilitar ainda mais os clientes a aumentar seu desempenho e reduzir simultaneamente o consumo de eletricidade, a Lenovo anunciou também o Neptune - sua abordagem holística, tripartida para tecnologias de resfriamento a líquido - nessa semana, na ISC. O Neptune inclui toda a suíte de tecnologias de resfriamento a líquido da empresa, incluindo as soluções de resfriamento a água quente Direct to Node (DTN) da Lenovo, trocador de calor da porta traseira (rear door heat exchanger - RDHX) e o híbrido módulo de transferência térmica (Thermal Transfer Module - TTM), que combinam resfriamento a ar e a líquido para oferecer o mais alto desempenho para os clientes de HPC, AI e empresariais.

