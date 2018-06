Mísseis israelenses atingem arredores do aeroporto de Damasco

Dois mísseis "israelenses" caíram perto do aeroporto de Damasco, segundo um veículo de mídia estatal, atingindo "depósitos de armas para o Hezbollah", informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

"Dois mísseis caíram perto do aeroporto internacional de Damasco", reportou a agência de notícias Sana, sem dar maiores detalhes.

"Os mísseis atingiram depósitos de armas do Hezbollah perto do aeroporto", declarou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, ressaltando que a defesa síria "falhou em interceptar os mísseis".

"O ataque ocorreu à 01H00 de terça-feira (19h00 de segunda-feira, hora de Brasília), sem no entanto provocar fortes explosões", acrescentou.

A região do aeroporto de Damasco foi alvo de vários bombardeios nos últimos anos em operações atribuídas a Israel.