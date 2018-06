Dois mísseis "israelenses" caíram perto do aeroporto de Damasco, segundo um veículo de mídia estatal, atingindo "depósitos de armas para o Hezbolah", informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

"Os mísseis atingiram depósitos de armas do Hezbolah perto do aeroporto", declarou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos.