Comunicado do Business Wire :Quadient

www.quadient.com: A Quadient, líder premiada em gestão de comunicação com o cliente (Customer Communications Management, CCM), anunciou a disponibilidade geral do Quadient Inspire R12, seu mais recente lançamento que inclui o novo Digital Advantage Suite. A versão atualizada do Quadient Inspire foi projetada para proporcionar a clientes e parceiros mais controle sobre os sistemas e processos utilizados para promover comunicados uniformes em todos os canais, com ênfase em experiências digitais.

Com o Inspire R12, os usuários desenvolvem comunicações omnicanal em dias - e não mais em meses - com uma plataforma simples, moderna e completa. A solução possibilita alterar projetos e realizar testes em todos os canais em questão de minutos, com rastreamento totalmente integrado e processos de aprovação já embutidos. Além disso, o R12 integra todas as etapas do processo de comunicação, desde os mapas do roteiro de vinculação para os comunicados até o monitoramento da produção, passando pela triagem postal, verificações de endereço, telefone e e-mail, envio de mensagens de e-mail e SMS, e rastreamento da entrega de e-mails, para reduzir a complexidade envolvida no gerenciamento de múltiplos sistemas.

Oferecendo uma grande variedade de novos recursos, o Quadient Inspire R12 aprimorou ferramentas instaladas localmente ou na nuvem para ajudar as empresas a se manterem em conformidade, aumentarem a agilidade e suprirem lacunas de habilidades, inclusive a capacidade de:

-- permitir que profissionais de front office personalizem e enviem comunicados aprovados de forma rápida e fácil em qualquer canal;

-- gerenciar riscos ao assegurar que os comunicados aos clientes atendam aos padrões da marca e cumpram normas governamentais;

-- registrar e monitorar eventos de usuários para atender aos requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia;

-- integrar-se totalmente a todos os sistemas de TI;

-- escalas de produção para atender a necessidades em constante transformação ao intercalar entre seu próprio ambiente e seus provedores de nuvem;

-- gerenciar proativamente comunicados no contexto das jornadas de seus clientes;

-- empregar a comunicação omnicanal para orquestrar iniciativas de comunicação em diferentes canais;

-- fornecer recursos aprimorados de revisão de notificações por e-mail, impressas, omnicanal e em formato rich;

-- empregar aceleradores de integração com duas soluções empresariais bastante utilizadas: Salesforce e DocuSign.

"As empresas encontram-se sob grande pressão para proporcionar experiências digitais que tenham ao mesmo tempo consistência e conformidade, e elas estão se esforçando para adotar novos canais de comunicação", comentou Tamir Sigal, diretor de marketing da Quadient. "O Inspire R12 foi desenvolvido para proporcionar projetos a todos os canais com mais rapidez ao agilizar o canal digital, que é o mais essencial, possibilitando o controle de todos os comunicados aos clientes em um só local. Estamos muito entusiasmados por oferecer esse recurso tão necessário ao mercado."

Sobre a Quadient

A Quadient ajuda empresas a proporcionarem interações significativas com clientes atuais e futuros. Uma empresa digital da Neopost, a Quadient conta com um portfólio de tecnologia que permite que organizações criem melhores experiências para seus clientes por meio de comunicados enviados no momento certo, otimizados, contextuais, altamente individualizados e precisos em todos os canais. Nossas soluções unem e ativam toda a organização em nome da experiência do cliente por meio de uma melhor colaboração e visibilidade da jornada do cliente. A Quadient apoia milhares de clientes e parceiros de todo o mundo nos setores de serviços financeiros, prestação de serviços e seguros em sua busca por atingir a excelência na experiência do cliente por meio de tecnologias móveis, digitais, de redes sociais e impressas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180625006324/pt/

Sterling Kilgore Sandy Armstrong Executiva de Contas +1-630-964-8500 sarmstrong@sterlingkilgore.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.