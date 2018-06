S&P aumenta nota da dívida grega para B+

A agência de classificação de risco S&P; Global anunciou, nesta segunda-feira (25), a elevação da nota da dívida da Grécia, devido à melhora das perspectivas de o país pagar sua dívida soberana.

A S&P; ampliou a nota da dívida do país a B+ com um cenário estável, avaliando que o alívio da dívida anunciado pela Europa na semana passada e as reservas de caixa do país "reduziram significativamente" os riscos de serviço da dívida nos próximos dois anos.

A S&P; declarou que as amplas reservas financeiras gregas permitem ao país cumprir o pagamento da dívida até 2021 e "cobrem parcialmente os pagamentos vencendo em 2022", reduzindo significativamente os riscos de refinanciamento.

A Grécia tem o segundo maior proporção da dívida pública bruta em relação ao PIB, depois do Japão, disse a S&P.;