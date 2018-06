Obras atribuídas a Banksy surgem nas ruas de Paris

Uma obra atribuída a Banksy, a pintura de uma silhueta triste, apareceu nesta segunda-feira (25) em uma porta da casa de shows parisiense Bataclan, alvo de um atentado em 2015, somando-se a vários grafites que surgiram recentemente na capital francesa e que, ao que tudo indica, foram pintados pelo artista britânico.

A personagem foi pintada com tinta branca sobre uma porta preta, pela qual um grande número de espectadores do show da banda Eagles of Death Metal conseguiram fugir dos jihadistas em 13 de novembro de 2015, em um massacre que deixou 90 mortos.

O artista britânico Banksy parece ter voltado a Paris há alguns dias: várias obras atribuídas a esta enigmática estrela da "street art" surgiram na capital francesa, entre elas a de uma menina desenhando padrões florais rosas sobre uma suástica que posteriormente foi vandalizada.

Este desenho foi visto pela primeira vez no norte da capital, perto de um antigo centro de acolhimento, em 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado.

A presença em Paris do artista - que mantém em segredo sua identidade -, não foi confirmada oficialmente, mas seu estilo foi reconhecido por vários especialistas. No fim de 2015, Banksy deixou sua marca na França na entrada da "Selva" de Calais (noroeste), onde 4.500 imigrantes viviam em condições precárias.