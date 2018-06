Wall Street cai diante de tensões comerciais

Wall Street voltou a cair nesta segunda-feira diante das tensões entre Washington e seus maiores parceiros comerciais que agradam o temor dos investidores sobre os prejuízos para as empresas americanas.

O índice industrial Dow Jones chegou a cair 2,02%, mas se recuperou um pouco e fechou com queda de 1,33%, a 24.252,80 unidades. O tecnológico Nasdaq teve queda de 2,09%, a 7.532,01 unidades, e o S&P; 500 caiu 1,37%, a 2.717,07.

O recrudescimento das hostilidades comerciais entre Washington e Pequim voltou a preocupar nesta segunda-feira.

"O mercado realmente teme que haja uma expansão da guerra comercial", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"A julgar pelos estudos de impacto, as consequências econômicas não seriam tão importantes, pelo menos nos Estados Unidos", avaliou Christopher Low, economista da FTN Financials.

"Mas se focarmos no S&P; 500, a maioria das empresas recebem no exterior metade de seus lucros". Portanto, as barreiras comerciais "são potencialmente um grande elemento de perturbação".

Como sinal de que os investidores buscam ativos de menor risco, o mercado de títulos avançou. O rendimento dos bônus americanos a 10 anos caía a 2,883%, contra 2,895% de sexta-feira, e o dos bônus a 30 anos era de 3,028%, ante 3,039% da sessão anterior.