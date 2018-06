Petróleo fecha afetado por decisão da Opep e tensão EUA-China

O preço do petróleo recuou nesta segunda-feira, diante do acordo de princípio alcançado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus sócios para aumentar a produção e do aumento das hostilidades entre Washington e Pequim.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 74,73 dólares no Intercontinental Exchange (ICE), uma queda de 82 centavos.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) com a mesma entrega recuou 50 centavos, a 68,08 dólares.

Após uma semana de tensões pelas reticências do Irã, os sócios petroleiros da Opep, inclusive Rússia, respaldaram no sábado a decisão do cartel de aumentar sua produção de petróleo em cerca de 1 milhão de barris diários.

O dado é menor que o esperado pelos analistas, por isso os preços subiram na sexta-feira.

Nesta segunda, contudo, "o mercado entende que a oferta de petróleo no mercado mundial deve aumentar", afirmou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O mercado petroleiro também ficou "sob pressão pelos crescentes temores relacionados com a tensão entre Washington e Pequim, que abalou o mercado acionário e desperta inquietações sobre uma eventual desaceleração da economia mundial que freie a demanda de petróleo", apontou Lipow.