Rússia não fez nada que justifique fim de sanções por anexar Crimeia, diz UE

Bruxelas, 25 - A alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Federica Mogherini, disse nesta segunda-feira que a Rússia não fez mais nada no sentido de cumprir um acordo de paz com a Ucrânia que justificasse a suspensão das sanções de Bruxelas ao fim de julho.



"Não vemos qualquer resultado no momento", comentou Mogherini a repórteres. A UE impôs sanções à Rússia em 2014, após o país anexar a Crimeia, uma península dentro do território ucraniano.



Medidas alvejando a economia russa têm data de expiração em 31 de julho. A decisão para rescindi-las depende da avaliação da UE sobre se Moscou está respeitando o acordo de Minsk, um pacto de paz celebrado em 2015.



Os ministros de Relações Exteriores de Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se encontraram este mês para discutir como encerrar a disputa entre tropas ucranianas e separatistas no Leste do país, que têm apoio de Moscou.



O conflito na Ucrânia já deixou mais de 10 mil mortas. (Associated Press)