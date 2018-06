Indiano de 12 anos conquista o título de grande mestre de xadrez

O prodígio indiano de xadrez Rameshbabu Praggnanandhaa se tornou este fim de semana, aos 12 anos, o segundo mais jovem mestre internacional da história da modalidade.

Com 12 anos, 10 meses e 13 dias, Rameshbabu Praggnanandhaa, filho de um funcionário de banco de Chennai (sul da Índia) conquistou prestigioso título por seu desempenho no campeonato de xadrez de Ortisei (norte da Itália) que terminou no domingo.

Com exceção do título de campeão do mundo, o grau de grande mestre internacional (GMI) é o mais elevado que um jogador de xadrez pode obter. O recorde de mais jovem mestre é de Seguei Kariakin, que o conquistou em 2002 aos 12 anos e sete meses de prisão.

Por seus modestos recursos, a família de Rameshbabu Praggnanandhaa era reticente a sua participação no xadrez, jogo pelo qual começou a manifestar interesse aos quatro anos.

"Mas era impossível deter sua paixão por jogar xadrez, tive que ceder e inscrevê-lo em cursos de treinamento. E desde então não conseguimos pará-lo", disse o pai, que tem o mesmo nome do filho.

O jovem treina pelo menos seis horas por dia e assiste partidas na internet. Sua irmã de 17 anos também é campeã de xadrez.

O cinco vezes campeão mundial e primeiro indiano a obter o título de grande mestre internacional, Vishwanathan Anand, celebrou a notícia: "Bem-vindo ao clube e felicitações", escreveu no Twitter.

O governo indiano anunciou um prêmio de 400.000 rupias (5.000 euros) e uma bolsa de 100.000 rupias (1.250 euros) para financiar o treinamento do jovem.