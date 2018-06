Quase mil migrantes resgatados no Mediterrâneo em 24 horas

Quase mil migrantes foram resgatados no domingo perto da costa da Líbia quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, informou a Marinha líbia.

No domingo à noite, 490 migrantes chegaram ao porto de Trípoli a bordo de um navio da Marinha líbia. De acordo com o oficial líbio Rami Ghommeidh, estas pessoas viajavam em botes infláveis perto da costa de Garabulli, ao leste de Trípoli, e passavam por problemas.

Outro grupo de 361 migrantes, incluindo 88 mulheres e 44 crianças, foi socorrido em Al Joms, 100 km ao leste de Trípoli, segundo o porta-voz da Marinha, Ayub Kacem.

Algumas horas antes, 97 migrantes foram resgatados na mesma região.

O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, viajou nesta segunda-feira à Líbia. No domingo, ele agradeceu às autoridades líbias pelo resgate no mar de mais de 820 migrantes, que foram levados para o país africano.

Desde quarta-feira, quase 2.000 migrantes foram interceptados ou socorridos pela Marinha líbia.

A Líbia é um país de trânsito para as costas europeias, utilizado por milhares de migrantes africanos. Todos os anos, centenas de pessoas morrem na tentativa de chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo em condições extremas.