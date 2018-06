A União Europeia (UE) adotou nesta segunda-feira sanções contra 11 autoridades venezuelanas em consequência da eleição presidencial de 20 de maio, que terminou com a reeleição de Nicolás Maduro e que, para os europeus, não reuniu garantias suficientes.

As sanções sobre a Venezuela "foram adotadas", indicou à AFP uma fonte europeia. As identidades das 11 pessoas afetadas serão conhecidas após a publicação da decisão no Diário Oficial da UE.