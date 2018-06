Putin elogia grande autoridade política de Erdogan após reeleição

O presidente russo Vladimir Putin felicitou nesta segunda-feira Recep Tayyip Erdogan por sua reeleição como chefe de Estado da Turquia.

Em um telegrama, Putin "destacou que os resultados das eleições credenciam plenamente a grande autoridade política de Recep Tayyip Erdogan", informou o Kremlin em um comunicado.

A reeleição no primeiro turno demonstra também "o amplo apoio ao rumo marcado sob sua liderança nos temas sociais e econômicos que a Turquia enfrenta e o reforço da posição do país em termos de política externa", indicou a nota oficial.

Erdogan, que governa a Turquia há 15 anos e foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, estabeleceu uma relação próxima com Vladimir Putin nos últimos anos, abalada por um ano de crise provocada pela destruição de um bombardeiro russo pelo exército turco.

Em 2017, os dois governantes, que mantêm relações tensas com o Ocidente, se reuniram em oito oportunidades, sem contar as várias conversas telefônicas.

Putin, que se reuniu com Erdogan em abril, "tomou nota com satisfação dos progressos do desenvolvimento das relações entre Rússia e Turquia, que em vários setores estão a ponto da alcançar um nível estratégico", afirma o comunicado.

"O presidente russo confirmou estar pronto para continuar um diálogo sustentável, um trabalho bilateral estreito sobre a ordem do dia regional e internacional", destacou o Kremlin.