Bollywood entrega prêmios sem presença dos principais contemplados

Os prêmios aos melhores atores feminino e masculino do cinema bollywoodiano foram entregues neste domingo (24) em Bangcoc (Tailândia) na ausência dos contemplados, pois ele enfrenta uma grave doença e ela faleceu no começo do ano.

Lutando contra um câncer, o ator indiano Irrfan Khan, que ficou conhecido no Ocidente por "Quem quer ser milionário", "As Aventuras de Pi" e "The Lunchbox", é um dos poucos atores de Bollywood que conseguiram chegar a Hollywood.

Ele foi reconhecido por seu trabalho em "Hindi Medium", no qual interpreta um pai que se desdobra para educar a filha em uma escola de prestígio, uma sátira à sociedade indiana, dividida em castas.

Foi representado por seus produtores na cerimônia da International Indian Film Academy (IIFA), celebrada a cada ano em um país diferente. Nesta edição, a festa foi na Tailândia, com a presença dos principais astros e estrelas de Bollywood.

O prêmio de melhor atriz foi atribuído a Sridevi Kapoor, falecida em fevereiro aos 54 anos, por seu último papel, no filme "Mom", no qual interpretou uma mulher que tenta vingar o estupro coletivo sofrido por sua enteada.

A cerimônia será retransmitida em 29 de julho para todo o mundo. Espera-se uma audiência de 850 milhões de telespectadores, principalmente na Índia, embora o cinema de Bollywood também seja muito popular no Oriente Médio e na África.