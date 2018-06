O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito para um novo mandato no primeiro turno das eleições presidenciais, ao obter mais da metade dos votos, informaram as autoridades eleitorais da Turquia na madrugada de segunda-feira (noite de domingo no Brasil).

"O presidente Recep Tayyip Erdogan conseguiu a maioria absoluta de votos válidos", declarou o diretor do Alto Comitê Eleitoral (YSK), Sadi Guven, a jornalistas em Ancara, sem dar maiores detalhes.