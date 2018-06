Guarda Costeira da Líbia resgata 460 imigrantes no Mediterrâneo

Cairo, 24 - A guarda costeira da Líbia resgatou cerca de 460 imigrantes africanos, incluindo dezenas de mulheres e crianças, em embarcações no Mar Mediterrâneo neste domingo.



Um grupo de 97 passageiros, incluindo 22 mulheres e 26 crianças, aportou na cidade de Zliten, segundo o porta-voz da Guarda Costeira líbia, Ayoub Gassi. Eles estavam em um bote de borracha.



Outros dois barcos, com 361 pessoas, sendo 88 mulheres e 44 crianças, foram interceptados próximo à cidade costeira de Khoms.



Segundo Gassi, todos os imigrantes tiveram ajuda médica e humanitária. Eles foram enviados para uma base naval na capital, Tripoli, e a um campo de refugiados em Khoms.



A Líbia é o principal ponto de trânsito à Europa para os civis que fogem da guerra e da fome na África. Traficantes de seres humanos aproveitaram-se do caos em que o país caiu, depois da queda de Muamar Kadafi, para ampliar seu poderio.



Desde o início do ano, segundo contagem das Nações Unidas, mais de 850 imigrantes morreram tentando a travessia pelo Mediterrâneo. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)