Tive reunião sobre imigração com líderes europeus e saí satisfeito, diz Conte

São Paulo, 24 - O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que está "decididamente satisfeito" com o resultado da reunião sobre imigração entre 16 líderes europeus. O encontro, informal e convocado de última hora, ocorreu neste domingo em Bruxelas.



"Estamos decididamente satisfeitos. Temos a direção certa para o atual debate", afirmou Conte no Twitter, ressaltando que o tema será retomado na cúpula de líderes da União Europeia, marcada para quinta-feira.



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou na saída do encontro, segundo relato de agências de notícias, que todos os 16 chefes de Estado presentes concordaram em "compartilhar os encargos da imigração".



Além disso, a líder alemã disse ainda que os países em que os imigrantes aportam não devem tratar sozinhos do problema.



As duas afirmações vão em linha com o desejo do gabinete populista de Conte, que quer recrudescer a política com estrangeiros. A Itália e a Grécia são os países que mais recebem imigrantes na Europa por serem banhados pelo Mar Mediterrâneo, via de fuga de milhões de africanos e sírios.



(Mateus Fagundes)