Protesto na Alemanha pede veto ao carvão para gerar eletricidade

Berlim, 24 - Centenas de manifestantes realizaram um protesto neste domingo na capital da Alemanha para exigir o fim do uso do carvão para produzir energia elétrica. Na próxima semana, haverá reunião da comissão alemã para o abandono do carvão.



A Alemanha tem investido muito em energias renováveis, mas ainda depende fortemente do carvão, que cria emissões de carbono prejudiciais ao ser queimado. Cerca de 22% da eletricidade alemã vem da queima do carvão lignito e outros 12% do carvão duro, enquanto 33% atualmente é oriunda de energias renováveis.



Na semana passada, o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha afirmou que o país não deve cumprir a meta de reduzir suas emissões em 40% até 2020. Fonte: Associated Press.