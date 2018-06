Quatorze pessoas assassinadas na mexicana Ciudad Juárez

Ao menos 14 pessoas foram assassinadas neste sábado em três incidentes ocorridos na em Ciudad Juárez, norte, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, que no início desta década foi uma das mais atingidas pela violência do tráfico de drogas.

Um dos incidentes aconteceu na zona sul da cidade, onde oito homens que assistiam a partida entre o México e a Coreia do Sul pelo Mundial da Rússia foram atacados por capangas armados que mataram seis deles e ferira outros dois, segundo a Secretaria de Segurança.

Com estes crimes, já são 128 as pessoas assassinadas durante junho em Ciudad Juárez, segundo balanço da imprensa local.

Mais de 200.000 pessoas foram assassinadas no México desde que o governo lançou, no final de 2006, uma polêmico ofensiva antidrogas, de acordo com cifras oficiais, que não detalham quantas dessas vítimas se relacionam com o crime organizado.