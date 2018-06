EUA: descarrilamento de trem causou derramamento de 870 mil litros de petróleo

Doon, EUA, 23 - Cerca de 230.000 galões (870.619 litros) de petróleo foram derramados no noroeste de Iowa, nos Estados Unidos, após um trem ter descarrilado, disse um funcionário da empresa ferroviária BNSF neste sábado.



O porta-voz da BNSF Andy Williams disse que 14 dos 32 vagões-tanque vazaram óleo para as águas do rio Little Rock. Williams já havia dito mais cedo que 33 vagões-tanque haviam descarrilado.



Quase metade do vazamento - estima-se que 100.000 galões (378.530 litros) -



foi contida com equipamentos instalados perto do local do descarrilamento e a cerca de 8,05 quilômetros a jusante, disse Williams. Equipes então tentando remover o óleo e posteriormente separá-lo da água.



"Além do foco na recuperação ambiental, está ocorrendo monitoramento contínuo de quaisquer condições potenciais que possam afetar os trabalhadores e a



comunidade e até agora não foi detectado nenhum nível de preocupação", disse Williams.



Autoridades ainda não haviam determinado a causa do descarrilamento, que ocorreu na manhã de sexta-feira, mas uma proclamação de desastre emitida pelo governador Kim Reynolds para Lyon e outros três condados culpou as inundações provocadas pela chuva. Reynolds foi até o local do descarrilamento na tarde de sábado, como parte de uma visita às áreas atingidas pelas recentes inundações. Fonte: Associated Press.



