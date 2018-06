Premiê iraquiano e clérico nacionalista anunciam aliança

O primeiro-ministro iraquiano Haider al Abadi e o clérigo nacionalista Moqtada Sadr anunciaram neste sábado uma aliança para formar governo depois das eleições legislativas de maio.

Al Abadi, cuja lista ficou em terceiro lugar nas eleições, com 42 cadeiras, viajou à cidade santa xiita de Nayaf, para se reunir com Al Sadr, cuja lista, formada junto com comunistas, ficou na liderança com 54 cadeiras.

Depois de três horas de discussões, os dois publicaram um comunicado anunciando a aliança com o objetivo "de acelerar a formação de um governo forte".

O comunicado não menciona a outra aliança alcançada há uma semana entre Al-Sadr e o partido de Hadi al Ameri, considerado o homem de Teerã em Bagdá e que conta com 47 cadeiras.