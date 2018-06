Trump chega a Nevada para arrecadação de fundos para senador que busca reeleição

Las Vegas, 23 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou neste sábado ao Estado norte-americano de Nevada para ajudar o senador Dean Heller a levantar recursos para uma disputa crítica que ajudará a determinar o controle do Senado. Heller é o único senador republicano que busca a reeleição em um Estado que a democrata Hillary Clinton venceu em 2016.



Trump está em Las Vegas para encabeçar um evento de arrecadação de fundos para Heller. Ele também fará o discurso principal na convenção do Partido Republicano de Nevada e realizará um evento separado para promover a reforma tributária dos EUA.



Pelo menos 300 pessoas protestaram contra Trump e a separação de famílias na fronteira entre os EUA e o México ao longo de uma calçada em Las Vegas, do lado de fora de um cassino onde o presidente deve falar.



A disputa de Heller é uma das mais importantes do Senado do ano, com os republicanos buscando aumentar a sua maioria nas eleições de novembro. Fonte: Associated Press.



(AE)