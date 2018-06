Ría Lagartos é o local dos flamingos rosados no leste do México

Ría Lagartos, no estado de Yucatán e onde a água salgada se confunde com a doce, é o local dos flamingos rosados no leste do México, vigiado com zelo pelas autoridades ambientais.

A paisagem é dominada por manguezais de uma intensa cor verde, que contrasta com o rosado da plumagem dos flamingos, que fazem enormes revoadas.

Nesta temporada do ano nascem os primeiros filhotes de flamingo na Área Natural Protegida de Ría Lagartos, que neste 2018 registrou o recorde de 21.960 ninhos, segundo a Secretaria do Meio Ambiente.

Estes flamingos são da espécie "Rosada do Caribe", uma das seis do planeta. "A cor rosada de sua plumagem se deve aos pequenos crustáceos do qual se alimentam", informa a Secretaria do Meio Ambiente.

Os elegantes flamingos as vezes parecem dançar sobre o mangue, em meio aos jorros de água doce procedente dos cenotes, que forma manchas marrons ou azuis.

A região também é o habitat de outras 395 espécies de aves, tanto residentes como migratórias, assim como de uma grande variedade de peixes, crocodilos e felinos.