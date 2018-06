Petróleo dispara após acordo da Opep

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu elevar sua produção em 1 milhão de barris por dia, embora não tenha dado detalhes de sua decisão.

Em Londres, o barril de Brent para entrega em agosto fechou a 75,55 dólares, uma alta de 2,50 dólares (3,4%).

No mercado de Nova York, o barril de Brent do Mar do Norte para julho teve alta de 3,04 dólares (4,6%) e fechou a 68,50 dolares.

O mercado flutuou ao longo da semana à espera da reunião desta sexta-feira, que foi concluída com a decisão de aumentar a oferta da Opep, mas sem dar muitos detalhes e apesar da oposição de alguns dos membros do cartel.

"A decisão da Opep tem poucos detalhes e pode ser interpretada de diversas maneiras", disse Matt Smith, especialista da ClipperData.

"Nas próximas semanas, haverá mais clareza, mas por ora o mero fato de alcançarem um acordo permite deixar para trás muito da incerteza que havia no mercado", disse Smith.

"O único risco é que a Rússia decida se retirar unilateralmente do acordo, e isso parece pouco provável", acrescentou.