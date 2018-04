UE inicia investigação sobre proposta da Apple de comprar o aplicativo Shazam

Bruxelas, 23 - Autoridades antitruste da União Europeia abriram uma investigação nesta segunda-feira sobre a proposta da Apple de comprar o Shazam, aplicativo popular de reconhecimento de músicas, devido a preocupações de que o acordo possa reduzir a escolha de usuários de serviços de streaming de músicas.



A aquisição proposta, que a UE tem o poder de bloquear para obter concessões, daria à Apple a propriedade de um aplicativo que ajuda os usuários na identificação de músicas antes de encaminhá-los à Apple Music ou ao Spotify para ouvir e potencialmente comprar ou transmitir as canções. O acordo proposto também daria à Apple acesso a dados extensivos e insights sobre os interesses musicais de usuários. Os termos financeiros do acordo, anunciados em dezembro, não foram divulgados.



A Comissão Europeia afirmou nesta segunda-feira que o pacto pode dar à Apple acesso a dados que permitirão à fabricante de iPhones atingir diretamente os clientes de seus rivais e encorajá-los a mudar para o serviço de assinatura musical Apple Music. A UE também disse que irá investigar se os concorrentes poderiam ser prejudicados caso a Apple descontinue os encaminhamentos para os serviços do aplicativo Shazam.



Nem a Apple nem o Shazam responderam imediatamente a pedidos de comentários. A UE afirmou que o prazo para decidir sobre o acordo terminaria em 4 de setembro, embora o limite ainda possa ser estendido. Fonte: Dow Jones Newswires.