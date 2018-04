UE pede 'esforço' do Mercosul para acordo comercial avançar

Bruxelas pediu um "esforço" dos países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) para concluir as negociações de um ambicioso acordo comercial entre os dois blocos, que patinam há alguns meses, segundo uma fonte da Comissão Europeia.

"A União Europeia indicou que estava disposta a fazer os esforços para responder às expectativas de nossos parceiros", explicou a fonte.

"Neste momento, para que as negociações avancem, as duas partes devem fazer este esforço, reconhecendo as sensibilidades da outra", acrescentou.

Os chefes de negociação da UE e do Mercosul se encontrarão entre terça e quinta-feira em Bruxelas para tentar destravar as discussões sobre o acordo, que seria o mais importante já negociado pelos dois blocos.

Os europeus temem a chegada de produtos agropecuários em seu mercado, enquanto os sul-americanos se preocupam com sua indústria diante da concorrência de produtos de fabricação europeia.

Em uma reunião anterior, no fim de janeiro, os europeus indicaram que estavam prontos para melhorar sua oferta de carne bovina do Mercosul, mas sem fazer uma proposta quantificada.

Eles esperam, em troca, melhor acesso para seus carros e laticínios, bem como a proteção de indicações geográficas particulares.