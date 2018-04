Confirmação de Pompeo como Secretário de Estado diante de desafio no Senado

O Comitê das Relações Exteriores do Senado americano prevê votar nesta segunda-feira sobre a confirmação de Mike Pompeo como Secretário de Estado, em meio a especulações sobre uma rejeição sem precedentes para deixar a questão nas mãos do plenário.

Pompeo, atual diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), participou recentemente de uma missão secreta à Coreia do Norte, onde se reuniu com o líder Kim Jong Un para preparar um histórico encontro com Donald Trump.

Em Washington, o comitê do senado pretende reunir-se às 15H00 local (21H00 GMT, 18H00 horário de Brasília), e tudo indica que dificilmente o nome de Pompeo será aprovado.

Isso porque além do voto contra de todos os representantes do partido Democrata no Comitê, se somaria o voto negativo do senador republicano ultraconservador Rand Paul, que lembra que Pompeo, um ex-legislador republicano, havia apoiado a intervenção americana no Iraque.

Os senadores do partido Democrata adiantaram que votarão contra Pompeo não apenas por suas controversas posições em relação aos muçulmanos e homossexuais, como também por sua proximidade pessoal com o presidente.