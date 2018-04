Comunicado do Business Wire :Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support

Nos últimos dois anos, o Prêmio Internacional de Xarja para Defesa e Apoio aos Refugiados (SIARA) tem destacado as conquistas de heróis desconhecidos que trabalham para refugiados e pessoas apátridas em um momento em que o mundo está testemunhando níveis sem precedentes de deslocamento, com mais de 65 milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas, incluindo cerca de 21,3 milhões de refugiados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180423005982/pt/

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

A Fundação Dignity for Children da Malásia foi anunciada como receptora da segunda edição do prêmio, cujo valor este ano é de US$ 136 mil, em reconhecimento aos seus grandes esforços na Ásia, Oriente Médio e Norte da África.

Este ano, a fundação comemora seu 20º aniversário e oferece serviços educacionais a aproximadamente 1.100 refugiados, pessoas apátridas, estudantes sem documentos e outros grupos marginalizados na comunidade malaia de Kuala Lumpur.

O prêmio, criado pela organização humanitária global com sede em Xarja, The Big Heart Foundation (TBHF), tem recebido elogios e apoio de organizações humanitárias e da comunidade internacional, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) - que afirmou que ela oferece uma plataforma valiosa para mostrar solidariedade com as pessoas deslocadas.

Como terceiro maior emirado dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e um dos centros culturais e humanitários da região árabe, Xarja, sob a visão de sua liderança representada por Sua Alteza o xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, governante de Xarja, e sua esposa Sua Alteza a xeica Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, presidenta da TBHF e defensora eminente de Crianças Refugiadas no ACNUR, continua defendendo os esforços filantrópicos de indivíduos e organizações no mundo todo.

Em um momento em que a região abriga 39% das pessoas deslocadas à força, incluindo 5 milhões de refugiados sírios, as iniciativas que celebram o espírito comunitário e os esforços humanitários são essenciais.

Mais informações sobre a TBHF podem ser encontradas no site da fundação: http://tbhf.ae.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180423005982/pt/

National Network Communications (NNC) Fadia Daouk, Cel.: +971 52 617 2111

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.