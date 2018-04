Comunicado do Business Wire :Enapter

Com novos investidores e administração, a antiga ACTA/Heliocentris Itália mudou o nome para Enapter e está apresentando inovações para sua linha existente de produtos.

A Enapter oferece sistemas eletrolisadores na faixa de 250L a 1000L/h. As pilhas da Enapter são pequenas, flexíveis e modulares. Os eletrolisadores são escalonáveis e permitem sistemas econômicos de até 48kW. Eles produzem hidrogênio limpo e seco, diretamente comprimido a 35 bar. O eletrolisador pode ser alimentado por qualquer fonte.

A Enapter também está demonstrando casos de uso internacionais, já existentes, onde é realizada a produção de hidrogênio no local - como a energia de reserva para casas sem conexão à rede, torres de telecomunicações, produção e uso de laboratório.

Na Feira de Hannover, a Enapter continua exibindo sua tecnologia de Membrana de Troca Aniônica (sigla AEM em inglês, para "Anion Exchange Membrane"). A AEM opera em um ambiente não-corrosivo e levemente alcalino, onde não são necessários metais nobres para alcançar uma boa vida útil. Esta tecnologia única combina os benefícios da eletrólise alcalina de baixo custo com os da eletrólise de Membrana de Troca de Prótons (sigla PEM em inglês, para "Proton Exchange Membrane").

A Enapter vai revelar seu novo sistema de monitoramento de energia de última geração. O painel abrangente fornece uma visão completa dos dados de produção de hidrogênio. A Enapter garante altos padrões de segurança a partir do uso do protocolo TLS 1.2 e o sistema de autorização é baseado nos certificados X.509. O novo software é equipado com interfaces MQTT e OPC-UA para ser compatível com o Industry 4.0. O aplicativo móvel reduz a configuração do sistema de monitoramento e o tempo de atualização em uma fração do tempo.

Conheça a equipe da Enapter no estande D.57, Hall 27, entre 23 e 27 de abril.

Sobre a Enapter

A tecnologia de núcleo da Enapter tem um histórico comprovado de 10 anos e é a base para uma gama exclusiva de eletrolisadores de hidrogênio compactos de baixo custo. Eles já são usados internacionalmente nas áreas de telecomunicações, acadêmica, agrícola e residencial.

A Enapter assumiu a antiga empresa ACTA/Heliocentris no final de 2017 e investiu em uma enorme recuperação. A empresa está estruturada como uma startup de tecnologia de hidrogênio com escritórios na Itália, Alemanha e Tailândia. Ela projeta e fabrica geradores de hidrogênio altamente eficientes e modulares, usando eletrólise de Membrana de Troca Aniônica (AEM). A equipe combina o conhecimento eletroquímico e de TI para impulsionar a Economia de Hidrogênio desde o ponto de vista de hardware e software. Para mais informações, acesse www.enapter.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180423005611/pt/

Enapter Vaitea Cowan Diretora de Marketing vaitea@enapter.com

