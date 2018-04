West Palm Beach, Flórida, 22/04/2018, 22 - O presidente Donald Trump está erroneamente alegando que a Coreia do Norte concordou com "desnuclearização", antes do seu potencial encontro com Kim Jong Un.



A Coreia do Norte disse na sexta-feira que iria suspender testes nucleares e intercontinentais antes dos encontros com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Kim também disse que um local de testes nucleares seria fechado e "desmontado".



A Coreia do Norte parou de sugerir que tem qualquer intenção de abandonar seu arsenal nuclear. Mas Trump escreveu no Twitter neste domingo que o país "concordou com a desnuclearização, com fechamento do local de testes".



(Associated Press)