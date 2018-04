TRUMP: estamos muito longe de conclusão sobre a Coreia do Norte

São Paulo, 22/04/2018, 22 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de escrever em sua conta no Twitter: "Estamos muito longe da conclusão sobre a Coreia do Norte, talvez as coisas aconteçam, e talvez não - só o tempo dirá ...". Posteriormente, ele disse que o trabalho que está realizando agora deveria ter sido feito "há muito tempo".



Na sexta-feira, a Coreia do Norte disse que iria suspender os testes de mísseis nucleares e de longo alcance, a partir deste sábado, bem como que planejava fechar os locais em que essas atividades eram realizadas.



Pyongyang informou que, com essa decisão, o governo poderia focar em questões internas para melhorar sua economia.



(Agência Estado)