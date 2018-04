Trump dirá Kim Jong Un que desarmamento nuclear deve preceder queda das sanções

Washington, 22 - O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, irá dizer ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, que apenas o congelamento do cronograma de testes balísticos e nucleares não é suficiente para garantir reduções expressivas das sanções econômicas que se impõem sobre o país e que apenas o desarmamento nuclear pode fazê-lo.



O ritmo com que Pyongyang levaria a cabo esse desarmamento e subsequente queda das sanções serão os principais temas da reunião de cúpula entre os dois países, segundo autoridades do governo norte-americano.



"Quando o presidente diz que não irá cometer os mesmos erros do passado, isso significa que os EUA não se comprometerão com nenhuma concessão substantiva, tal qual a retirada das sanções, até que a Coreia do Norte tenha desmantelado boa parte de seu programa nuclear", afirmou um dirigente neste domingo.



"Caso a Coreia do Norte se comprometa com um rápido avanço do desarmamento nuclear, então o céu é o limite. Tudo pode acontecer", acrescentou.



No sábado, Kim anunciou que seu país iria fechar um campo de testes nucleares e suspender os testes com mísseis de longo alcance. O anúncio foi tomado como um movimento importante às vésperas da cúpula de líderes, que deve acontecer em maio ou junho. Fonte: Dow Jones Newswires.