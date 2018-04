Parcial da contagem dos voto no Paraguai dá vantagem a candidato do governo

São Paulo, 22 - A primeira parcial dos votos apurados pela Justiça Eleitoral do Paraguai dão vantagem ao candidato do partido Colorado, Mario Abdo Benítez, segundo o jornal La Nación. De acordo com a reportagem, o candidato apoiado pelo presidente Horacio Cartes lidera com 48,48%, seguido de Efraín Alegre, do Partido Liberal que tem 41,68% .



A votação foi encerrada às 16h, horário local. Até o momento, foram apuradas 2.387 urnas, ou 11,25% do total. Além do presidente, os paraguaios também escolhem 17 governadores, 45 senadores e 80 deputados. (Marcelo Osakabe)