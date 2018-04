Suposto atirador de Nashville foi preso em 2017 por tentar invadir a Casa Branca

Nova York, 22 - O homem que teria sido o responsável por abrir fogo em um restaurante em Nashville neste domingo, deixando quatro mortos, foi identificado pelas autoridades como o mesmo que entrou em uma área restrita próxima à Casa Branca no ano passado, afirmaram autoridades policiais.



Segundo o porta-voz do departamento de polícia da Nashville, Don Aaron, o homem foi identificado como Travis Reinking, um homem branco de 29 anos. A sua permissão para portar armas havia sido revogada pelo FBI quando ele tentou invadir a Casa Branca, em 2017. Na ocasião, foram apreendidas também quatro armas, incluindo o rifle AK-15 que teria sido utilizado neste domingo.



Aaron disse que as quatro armas apreendidas foram entregues a pai do suspeito.



Reinking ainda está foragido. Mais cedo, ele teria invadido um restaurante na cidade do Tennessee e deixado quatro mortos e dois feridos. Fonte: Associated Press.