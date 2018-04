Riade intercepta novo míssil lançado por rebeldes do Iêmen, diz agência estatal

A defesa aérea saudita interceptou novamente, neste domingo (22), um míssil balístico lançado por rebeldes do Iêmen para Najran (sul), sem deixar vítimas, informou um veículo estatal saudita.

Desde novembro, os rebeldes xiitas huthis lançaram vários mísseis sobre a Arábia Saudita, segundo a coalizão militar liderada por ela para combater os insurgentes.

"As forças sauditas conseguiram interceptar (o míssil", afirmou a agência oficial SPA, citando a coalizão. "As farpas foram dispersas em áreas residenciais, causando um incêndio em uma fazenda (...), sem feridos "

O míssil teria sido lançado de Saada, bastião dos insurgentes no norte do Iêmen.

A coalizão também indicou que outro míssil caiu neste domingo em uma zona desértica sem causar danos.

A Arábia Saudita dirige desde março de 2015 uma coalizão de vários países que intervêm militarmente no Iêmen para ajudar o poder do presidente Abd Rabo Mansur Al-Hadi frente os huthis, que se fizeram com amplas regiões do país, entre elas Sanaa, a capital.

O conflito no Iêmen deixou mais de 100 mil mortos desde 2015 e provocou "a pior crise humanitária no mundo", segundo a ONU.