Macron pede a Trump que mantenha acordo nuclear com Irã

Paris, 22/04/2018, 22 - O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump para ficar com o acordo nuclear iraniano, argumentando que não há "plano B."



Macron disse à Fox News em uma entrevista neste domingo que ele acha que o acordo de 2015 que restringe as ambições nucleares do Irã são imperfeitas. Mas o líder francês, que começa um visita de estado a Washington na segunda-feira, perguntou: "O que você tem de opção melhor?"



Trump prometeu se retirar do acordo com o Irã até 12 de maio, a não ser que os EUA e negociadores europeus concordem em consertar o que ele chama de "falhas sérias".



Em entrevista à Fox News, Macron também argumentou contra as novas tarifas que Trump ameaçou impor a partir de 1º de maio, dizendo que "não se faz guerra comercial com seus aliados".



