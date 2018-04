Papa Francisco expressa preocupação com violência na Nicarágua

Nicarágua, 22/04/2018, 22 - O Papa Francisco expressou profunda preocupação com a violência mortal na Nicarágua causada por protestos e pediu por uma solução pacífica. Defensores dos direitos humanos dizem que, desde 18 de abril, pelo menos 26 pessoas morreram em tumulto sobre reformas previdenciárias planejadas pelo presidente Daniel Ortega. Dezenas acabaram feridas ou presas.



Francisco disse às pessoas na Praça de São Pedro que ele está "muito preocupado" com o situação no país da América Central.



O conflito causou a morte de um jornalista. Em um granulado vídeo noturno, o jornalista Angel Gahona, vestido com jeans e



camisa azul, segura um celular e narra como ele se aproxima da fachada da prefeitura em Bluefields, Nicarágua, em reportagem ao vivo transmitida via Facebook. Segundos depois, ouve-se um tiro e Gahona acaba sendo morto. Vozes gritam seu nome e alguém pressiona um pedaço de pano na cabeça para tentar estancar o fluxo de sangue.



(Associated Press)