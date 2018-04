Governo da Nicarágua diz que está aberto a diálogo sobre reforma da Previdência

Manágua, 21 - O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, aceitou iniciar um diálogo com o setor privado para revisar a proposta de reforma da Previdência, que despertou protestos e confrontos no país durante os quatro últimos dias.



O pronunciamento de Ortega em cadeia nacional causou uma nova onda de violência nas ruas em diversas regiões da Nicarágua. Desagradou o fato de que o diálogo se limitará ao universo empresarial e não se estenderá a outros setores sociais.



De acordo com a primeira-dama e vice-presidente da Nicarágua, Rosario Murillo, nove pessoas foram mortas nos protestos, que ela classificou como “cruéis”. Porém, organizações de defesa dos direitos humanos que acompanham os confrontos contam ao menos 15 mortes. Fonte: Associated Press.